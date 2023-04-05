Пскович зарезал оскорбившего его жену мужчину
4 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Петрова в Пскове обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением бедра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего).
По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний житель соседнего дома, который вечером 3 апреля вышел на улицу с ножом, чтобы выяснить отношения с мужчинами, оскорбившими его жену. Без выяснения обстоятельств подозреваемый ударил ножом двух пострадавших, один из которых с повреждением бедренной артерии дошел до ближайшего подъезда, но умер от кровопотери.
Подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.