Пскович зарезал оскорбившего его жену мужчину

15:00, 05 апреля 2023, ПАИ

4 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Петрова в Пскове обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением бедра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний житель соседнего дома, который вечером 3 апреля вышел на улицу с ножом, чтобы выяснить отношения с мужчинами, оскорбившими его жену. Без выяснения обстоятельств подозреваемый ударил ножом двух пострадавших, один из которых с повреждением бедренной артерии дошел до ближайшего подъезда, но умер от кровопотери.

Подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.