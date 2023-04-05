Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Музее оккупации в Пскове презентуют архивы узника концлагеря

11 апреля в 14:00 в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 гг. состоится презентация Фонда ветерана Великой Отечественной войны, узника концентрационного лагеря Бухенвальд Еремея Тавадзе. Презентацию организует Государственный архив Псковской области, сообщили ПАИ в учреждении.

Гостями станут дочь Еремея Тавадзе Галина Голышева с семьей, бывшие малолетние узники концлагерей, историки, краеведы, представители общественности.

Мероприятие приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Архивисты расскажут о жизни Еремея Тавадзе, о составе документов, вошедших в его личный фонд. Будет представлена выставка личных вещей Тавадзе: его книга «Бухенвальд не должен повториться», медали и нагрудные знаки ветерана, черно-белые и цветные фотографии и многое другое. 

Кроме того, гости смогут познакомиться с мобильной выставкой архивных документов «Это не должно повториться…», рассказывающей об истории концентрационных лагерей на территории Псковской области и о лагере Бухенвальд.

Выставка будет работать в музее в течение месяца. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2023

Тюльпаны зацветут в Детском парке Пскова к 9 Мая
05 апреля 2023

Когда полностью исчезнут сугробы в Псковской области, рассказали синоптики

05 апреля 2023

Сотрудники «Экопрома» привели в порядок контейнерные площадки в Псковском районе
05 апреля 2023

Цветочные клумбы обойдутся Пскову в 8 млн рублей
05 апреля 2023

Узнать секреты удачных репортажей предлагают псковичам в медиашколе
05 апреля 2023

Подробности теракта в Петербурге рассказал пострадавший пскович
05 апреля 2023

Первые цветы на клумбах Пскова высадят к 9 Мая
05 апреля 2023

Количество подтопленных участков в Псковской области сократилось вдвое

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...