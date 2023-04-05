В Музее оккупации в Пскове презентуют архивы узника концлагеря

15:52, 05 апреля 2023, ПАИ

11 апреля в 14:00 в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 гг. состоится презентация Фонда ветерана Великой Отечественной войны, узника концентрационного лагеря Бухенвальд Еремея Тавадзе. Презентацию организует Государственный архив Псковской области, сообщили ПАИ в учреждении.

Гостями станут дочь Еремея Тавадзе Галина Голышева с семьей, бывшие малолетние узники концлагерей, историки, краеведы, представители общественности.

Мероприятие приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Архивисты расскажут о жизни Еремея Тавадзе, о составе документов, вошедших в его личный фонд. Будет представлена выставка личных вещей Тавадзе: его книга «Бухенвальд не должен повториться», медали и нагрудные знаки ветерана, черно-белые и цветные фотографии и многое другое.

Кроме того, гости смогут познакомиться с мобильной выставкой архивных документов «Это не должно повториться…», рассказывающей об истории концентрационных лагерей на территории Псковской области и о лагере Бухенвальд.

Выставка будет работать в музее в течение месяца.