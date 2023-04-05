Первая газовая котельная появится в Кунье к концу мая

16:43, 05 апреля 2023, ПАИ

Строительство блочно-модульных газовых котельных и семи километров теплотрассы в поселке Кунья и деревне Ущицы обсудили на рабочем совещании представители администрации Куньинского района с инвесторами, строителями, представителями строительного контроля и ЖКХ. Об этом сообщает газета «Пламя».

Как расссказал генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский, совещание прежде всего имеет цель знакомства всех участников, налаживания контактов и координации в общем деле.

Работы по подготовке площадок под новые котельные начнутся со следующей недели. Гендиректор ПТП «Котлотехника» Евгений Тасс сообщил, что сами модульные котельные уже строятся на предприятии в Санкт-Петербурге.

Первая газовая котельная, как уточнил позже глава района Олег Лебедев в своем телеграм-канале, должна появиться уже к концу мая на улице Полевой в поселке Кунья. Строительство новых теплотрасс планируется начать с середины мая.

На совещании также обсудили взаимодействие с местными властями, населением и правоохранительными органами. Ввод в эксплуатацию новых котельных запланировали на начало очередного отопительного сезона.