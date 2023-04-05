Молодого человека в зелёной куртке разыскивают псковские полицейские
Полицейские разыскивают жителя Псковского района Дмитрия Березницкого 1999 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Молодой человек в ночь с 31 марта на 1 апреля ушел в лесной массив у деревни Выголово Псковского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Пскович был одет в зеленую куртку, темно-синие штаны, черные берцы, зеленую шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Березницкого, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-851 или 02.
Ранее сообщалось, что 24-летний парень пропал в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>