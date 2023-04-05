Свыше 200 человек зарегистрировалось на чемпионате профмастерства в Опочке

19:59, 05 апреля 2023, ПАИ

Сегодня в Опочецком индустриально-педагогическом колледже состоялось открытие регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023». Об этом сообщает газета «Красный маяк».

На базе образовательного учреждения молодые профессионалы будут соревноваться в двух компетенциях – «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание».

К конкурсантам в видеообращении обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она подчеркнула, что чемпионат профессионального мастерства становится значимым событием в нашей области. Если на первом чемпионате в 2017 году участников было шесть, то сегодня зарегистрировано свыше 200 человек.

«Хочу отметить, что к чемпионатному движению профессионального мастерства присоединяется и наш совсем юный кадровый резерв — школьники, и надеюсь, что эта инициатива будет развиваться и дальше. Уверена, что на нынешнем чемпионате загорятся новые звёзды рабочих профессий, которыми будет гордиться Псковская область», — отметила Вера Емельянова.

Отметим, что чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023» проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».