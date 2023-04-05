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Политика

Псковская область внесла большой вклад в восстановление возвращённых регионов страны

Фото из телеграм-канала Владимира Сальдо

Поручение президента помогать возвращённым регионам всей страной выполнено в полном объёме, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Построено и отремонтировано четыре тысячи объектов. Большую техническую, транспортную, организационную, кадровую помощь оказали возвращённым регионам Республика Крым, Псковская, Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

Зампред правительства Марат Хуснуллин отдельно выделил Ленинградскую область, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Приморский край, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области, а также особо отметил, что самый большой вклад внесли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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