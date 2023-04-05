100 тысяч рублей обещали заплатить украинскому лётчику

22:45, 05 апреля 2023, ПАИ

Украинский самолёт, который упал в Брянской области, предположительно, вели с помощью средств связи, второго самолёта не было. Об этом рассказал ТАСС в среду представитель Росгвардии.

«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолёта не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 тысяч гривен (около 100 тыс. рублей. — Прим. ТАСС)», — сказал он. Собеседник агентства добавил, вознаграждение пилоту было обещано за выполнение задач разведки местности с воздуха.

По его данным, севшего в поле у населённого пункта Бутовск пилота первыми заметили местные жители, они обратились в силовые структуры. Он уточнил, что в задержании украинского пилота участвовал весь силовой блок региона, в том числе представители УМВД по Брянской области, Росгвардии, военнослужащие погрануправления.

Расстояние от Бутовска до украинской границы составляет около 60 км. По данным главы Клинцовского района Виктора Савченко, в результате падения самолёта пострадавших и разрушений на земле нет.