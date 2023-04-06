Приставы проконсультируют псковичей по вопросам взыскания алиментов
Приём граждан по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей проведет УФССП России по Псковской области сегодня, 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте управления.
Приём граждан будет проходить с 10:00 до 18:00:
1. Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области: Псков, улица Текстильная, дом 3
2. МФЦ Пскова по адресу: улица Белинского, 77а
3. МФЦ Великих Лук по адресу: улица Ставского, 70.
Кроме того, с 10:00 до 14:00 тематический приём состоится в Ассоциации юристов России по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7.
Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» по ссылке. Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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