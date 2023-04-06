Приставы проконсультируют псковичей по вопросам взыскания алиментов

07:39, 06 апреля 2023, ПАИ

Приём граждан по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей проведет УФССП России по Псковской области сегодня, 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Приём граждан будет проходить с 10:00 до 18:00:

1. Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области: Псков, улица Текстильная, дом 3

2. МФЦ Пскова по адресу: улица Белинского, 77а

3. МФЦ Великих Лук по адресу: улица Ставского, 70.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 тематический приём состоится в Ассоциации юристов России по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7.

Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» по ссылке. Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.