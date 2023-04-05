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Происшествия

Полтора миллиона рублей и доллары украли мошенники у островички

Полтора миллиона рублей и доллары украли мошенники у островички. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, вечером 5 апреля в городе Острове местной жительнице 1936 года рождения позвонила злоумышленница и сообщила, что в рамках некоей денежной реформы необходимо произвести замену старых купюр на новые. Пожилая островичка, проживающая одна, открыла дверь мошеннице, которая представилась соцработником. Хозяйка ушла на кухню, чтобы написать заявление «для получения купонов на новые деньги». При этом она в комнате на видном месте оставила один миллион пятьсот тысяч рублей и 365 долларов США, которые собиралась сдать. Когда островичка вернулась в комнату, мошенницы и денег уже не было.

На вид злоумышленнице, которая представилась социальным работником, 40 лет. Она среднего роста, блондинка, была одета в светлое болоньевое пальто, а на голове был серый платок.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по Островскому району. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.

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