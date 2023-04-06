Необычный дуэт станет гостем нового выпуска «Минкульта»

13:31, 06 апреля 2023, ПАИ

Музыканты Вардан Арутюнян (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган) станут гостями программы «Минкульт». Новый выпуск передачи в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 6 апреля, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Необычный дуэт: как сочетаются национальный армянский инструмент дудук и орган?

Зазвучать по-особому: как место исполнения влияет на восприятие музыкального произведения?

3 в 1: чем отличается дудук от циранапоха и армянского кларнета?

Инструмент с постоянной пропиской: как гастролировать с органом?

Фортепиано, помноженное на 3: как органисту научиться владеть несколькими клавиатурами для рук?