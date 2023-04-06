Как поступить в медицинский колледж, рассказали псковичам

14:46, 06 апреля 2023, ПАИ

Зачисление в Псковский медицинский колледж проходит по среднему баллу аттестата. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила директор ссуза Татьяна Егорова.

По её словам, вступительные экзамены при поступлении будущим медикам сдавать не приходится: всё определяет средний балл. При этом при поступлении необходимо пройти психологическое тестирование, так как эта профессия требует определенных личностных качеств.

Татьяна Егорова также отметила, что зарплата у медиков сейчас достойная. «Есть возможность подрабатывать во время учебы», — добавила она.

Что касается условий проживания, всех студентов обеспечивают общежитием. Живут ребята в комнатах на пять человек. Директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро отметила, что очень комфортные условия проживания в общежитии на улице Розы Люксембург, где ребята живут по 2-3 человека в комнате.

Нина Бугеро рассказала, что институт проводит выездные мероприятия в школы области, чтобы помочь учащимся определиться с будущей профессией. «У нас на базе гуманитарного лицея в Пскове реализуется программа медицинских классов. Уже сейчас в 8 классе обучаются 29 человек. Учатся ребята и на программе двухгодичного обучения в 10-11 классах», — добавила она.

Также она отметила, что процент отчислений на медицинских направлениях в ПсковГУ очень невысокий.