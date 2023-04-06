Из чего состоит армянский дудук, рассказали на «Серебряном дожде»

16:08, 06 апреля 2023, ПАИ

Из чего состоит армянский дудук, рассказал музыкант Вардан Арутюнян в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«В целом дудук переводится как абрикосовая дудочка, из этого же дерева и сделана основная часть дудука. Верхний свисток, который называется камыш, делается из бамбука, так как он лучше звучит», - рассказал Вардан Арутюнян.

Также он рассказал, что инструмент имеет очень богатую и древнюю историю, а в народе его называют душой армянского народа.