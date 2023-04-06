37-летний великолучанин из ревности к подруге убил 72-летнего соседа

15:51, 06 апреля 2023, ПАИ

37-летний великолучанин из ревности к подруге убил 72-летнего соседа, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 4 апреля подозреваемый поссорился с соседом, который оказывал знаки внимания его возлюбленной, и избил его. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.