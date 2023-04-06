Чемпионат по компьютерному многоборью пройдет среди пенсионеров Псковской области

17:14, 06 апреля 2023, ПАИ

20 апреля состоится региональный этап восьмого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Состязание проводится по следующим номинациям: «Работа на смартфоне», «Финансовая грамотность в цифровой сфере», «Работа в поисковой системе Яндекс». Также будет дополнительная номинация «Лучший результат среди лиц с ограниченным возможностями здоровья». Победители и призеры в своих номинациях получат дипломы и поощрительные призы.

Организаторами мероприятия выступают отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области и Социального фонда России по Псковской области. В конкурсе регион участвует с 2011 года. «За все это время самыми взрослыми участниками были пенсионеры 75–76 лет», — рассказала первый заместитель председателя правления регионального отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук.

Региональный этап компьютерного многоборья пройдет в актовом зале отделения СФР по Псковской области по адресу: Псков, улица Петровская, 53.