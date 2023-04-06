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Общество

Красногородским школьникам продемонстрировали умения служебных собак

Фото газеты «Заря»

6 апреля опочецкие кинологи провели встречу с учениками Красногородской школы-интерната «Агрошкола» в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России – 2023», сообщает газета «Заря».

Начальник Центра кинологической службы Наталья Иванова рассказала ребятам об особенностях работы кинологов, как правильно нужно обучать служебных собак, привела примеры обнаружения наркотических веществ с помощью четвероногих сотрудников в нашем регионе.

Фото газеты «Заря»

Служебная немецкая овчарка по кличке Граф под управлением инспектора-кинолога Дениса Семёнова продемонстрировала поиск «закладки» — имитатора наркотического вещества каннабис.

Наталья Иванова предложила школьникам принять участие в выставке рисунков антинаркотической направленности, главной темой которой является вопрос «Почему?».

Напомним, что с 3 по 12 апреля в Псковской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». В связи с этим в учебных заведениях Красногородского района проводятся мероприятия, нацеленные на решение практических задач профилактики распространения наркомании среди несовершеннолетних лиц и молодёжи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также повышения уровня осведомлённости о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

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