Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля

07:26, 07 апреля 2023, ПАИ

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году была созданая Всемирная организации здравоохранения. Сейчас ее членами являются 194 государства мира.

Сегодня ВОЗ отмечает 75-летие, что стало поводом вспомнить о прошлых успехах в области общественного здравоохранения, которые за последние семь десятилетий позволили улучшить качество жизни людей. Это также возможность придать стимул действиям по решению актуальных проблем здоровья сегодняшнего и завтрашнего дня. Поэтому девизом дня стали слова: «Здоровье для всех».

Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно уносят жизни 13 миллионов человек в мире. К ним относятся и климатический кризис – самая большая угроза здоровью человека, который является также кризисом в области здравоохранения. В результате сжигания ископаемых видов топлива более 90% людей дышат вредным для здоровья воздухом. С повышением глобальных температур все быстрее и дальше распространяются болезни, передающиеся комарами. Экстремальные погодные явления, деградация земель и дефицит воды приводят к вынужденному перемещению и людей и ухудшению их здоровья. Загрязняющие вещества и пластик проникают в самые глубины мирового океана, на склоны высочайших гор, а также в системы производства пищевых продуктов. Производство вредных для здоровья продуктов питания и напитков с высокой степенью переработки, на долю которого приходится треть выбрасываемых в атмосферу парниковых газов во всем мире, приводит к массовому заболеванию ожирением, вызывает рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Псковской области здоровый образ жизни ведут лишь 13% населения.