Лишь 13% жителей Псковской области ведут здоровый образ жизни

15:03, 06 апреля 2023, ПАИ

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения Псковской области в 2022 году составила 54,3 года, сообщили ПАИ в Псковстате.

Оценили состояние своего здоровья как очень хорошее и хорошее 34% жителей региона, как удовлетворительное – 56%, как плохое и очень плохое – 10%.

Наиболее существенным фактором, оказывающим влияние на здоровье человека, является тот образ жизни, которого придерживается сам человек, напомнили в Псковстате.

Следование принципам здорового образа жизни определяется пятью основными критериями: отсутствие курения; нормальное потребление соли (не более 5 грамм в сутки); потребление овощей и фруктов ежедневно (не менее 400 грамм); умеренная и высокая физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю); отсутствие пагубного потребления алкоголя.

По данным наблюдения, доля граждан Псковской области, ведущих здоровый образ жизни, в 2022 году составила 13% от общей численности населения. В 2022 году самостоятельно занимались физкультурой и спортом 10% мужчин области, среди женщин этот процент немного ниже – 9%. Сохранить и укрепить здоровье, выявить факторы риска развития заболеваний помогает диспансеризация и регулярные профилактические медосмотры. По данным наблюдения в 2022 году, около половины женщин и мужчин области прошли диспансеризацию в течение последних двух лет. Не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия 87% женщин и 64% мужчин.