Эксперты сообщают, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю

00:45, 07 апреля 2023, ПАИ

Автомобилистам лучше всего менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура в регионе превышает 7 градусов, сообщает агентство «Прайм».

«Главное в этом деле — не торопиться. Весенняя погода непредсказуема. В любой момент солнце и тепло могут смениться снегопадом и заморозками. Идеальный момент для перехода наступает, когда среднесуточная (не дневная!) температура будет выше +7° С», — рекомендуют в госкомпании.