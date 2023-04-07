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Происшествия

Мошенники научились похищать деньги по QR-коду без данных карты

Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, при которой злоумышленники похищают деньги, не имея данных карты. Это следует из информации на сайте регулятора.

«Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники. Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию», - говорится в материалах регулятора, передает ТАСС.

В ЦБ рассказали, что злоумышленники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не знакома с особенностями QR-кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратами, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков легко могут снять деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код», - посоветовали россиянам.

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