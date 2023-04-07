Роботизированную молочную ферму запустят в Псковском районе

20:43, 07 апреля 2023, ПАИ

Уникальная роботизированная ферма по производству молока откроется в Псковском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, на ферму уже завезли 1 500 голов скота, а всего производство рассчитано на 2 000 голов. Два цеха новой молочной фермы уже построены. Полное производство молока собираются запустить к июню.