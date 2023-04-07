Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Псковскую область четыре женских шубы

12:58, 07 апреля 2023, ПАИ

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Псковскую область четыре женских шубы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Мужчина пересекал латвийско-российскую границу пешком через пункт пропуска «Лудонка». Пассажирскую таможенную декларацию предъявлять не стал. Сотрудникам таможни заявил об отсутствии в личных вещах товаров, подлежащих письменному декларированию.

При досмотре багажа гражданина Украины в пакетах таможенники обнаружили две голубые и две черные норковые шубы. Мужчина заявил, что купил их за границей для личного пользования.

«На основании количества однородного товара и его стоимости четыре норковых шубы признаны товаром не для личного пользования. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, в рамках административного производства назначена товароведческая экспертиза», – пояснила исполняющая обязанности начальника таможенного поста МАПП «Лудонка» Наталья Соловьева.