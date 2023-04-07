Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт медно-духового ансамбля «Картинки с выставки» пройдет в Пскове

Впервые в Пскове выступит «Российский брасс-ансамбль» под руководством Алексея Репникова 7 апреля. 16 музыкантов медно-духовой группы выйдут на сцену Псковской областной филармонии. В этот вечер воедино сольется звучание трубы четырех видов, тромбона и баритона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.  

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Музыка, которая написана для симфонического оркестра, переложена для ансамбля. «Она звучит очень мощно, очень сочно», - отмечает Алексей Репников.  

В программе прозвучит цикл фортепианных пьес русского композитора М. П. Мусоргского «Картинки с выставки», написанных в 1874 году в память о друге Модеста Петровича, художнике и архитекторе Викторе Гартмане. 

«В Псков приедут лучшие духовики Санкт-Петербурга – все они солисты Мариинского театра, заслуженного коллектива филармонии, Михайловского театра, выпускники Санкт-Петербургской консерватории, призеры всероссийских и международных конкурсов», - отмечается в сообщении.  

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ. Билет можно также приобрести по «Пушкинской карте» со скидкой 30%.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 апреля 2023

Концерт медно-духового ансамбля «Картинки с выставки» пройдет в Пскове

07 апреля 2023

Псковскому музею передали в дар портрет Римского-Корсакова
07 апреля 2023

Фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа в Калужской области
06 апреля 2023

Награды получили сотрудники УМВД России по Псковской области

06 апреля 2023

Фигуристка прилетела в Псков из Испании для участия в ледовом шоу
06 апреля 2023

Разработан логотип к празднованию 700-летия первого упоминания Гдова

06 апреля 2023

В Пскове появится «Аллея правителей России» авторства Зураба Церетели

06 апреля 2023

Владимир Мединский посетил Псково-Печерский монастырь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...