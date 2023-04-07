Концерт медно-духового ансамбля «Картинки с выставки» пройдет в Пскове

15:37, 07 апреля 2023, ПАИ

Впервые в Пскове выступит «Российский брасс-ансамбль» под руководством Алексея Репникова 7 апреля. 16 музыкантов медно-духовой группы выйдут на сцену Псковской областной филармонии. В этот вечер воедино сольется звучание трубы четырех видов, тромбона и баритона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыка, которая написана для симфонического оркестра, переложена для ансамбля. «Она звучит очень мощно, очень сочно», - отмечает Алексей Репников.

В программе прозвучит цикл фортепианных пьес русского композитора М. П. Мусоргского «Картинки с выставки», написанных в 1874 году в память о друге Модеста Петровича, художнике и архитекторе Викторе Гартмане.

«В Псков приедут лучшие духовики Санкт-Петербурга – все они солисты Мариинского театра, заслуженного коллектива филармонии, Михайловского театра, выпускники Санкт-Петербургской консерватории, призеры всероссийских и международных конкурсов», - отмечается в сообщении.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ. Билет можно также приобрести по «Пушкинской карте» со скидкой 30%.