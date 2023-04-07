Количество ДТП увеличилось в Псковской области

15:52, 07 апреля 2023, ПАИ

Количество ДТП увеличилось в Псковской области за три месяца 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

С начала текущего года зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие (За аналогичный период прошлого года - 30), в которых два человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести.

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 93,5 % всех ДТП. За данный период произошло 29 (АППГ- 26) ДТП, в которых 1 (АППГ-1) человек погиб и 39 (АППГ-33)человек получили ранения различной степени тяжести. Причем, 100 процентов всех ДТП по вине водителей связаны с нарушениями, допущенными водителями легковых автомобилей.

Наиболее часто на территории Пскова за три месяца 2023 года регистрировались наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств: 14 наездов на пешеходов, 11 столкновений транспортных средств.

По собственной неосторожности пешеходов за данный период зарегистрировано шесть ДТП, при этом два человека погибли и четыре человека получили ранения.