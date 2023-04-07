Мультимедийный спектакль о княгине Ольге покажут в Псковском кремле
С 28 апреля по 9 мая на территории Довмонтова города в Псковском кремле пройдет мультимедийный спектакль, посвященный княгине Ольге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Зрелищный мультимедийный спектакль расскажет об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.
Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента.
«В 15-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков. Этот уникальный красочный световой спектакль будет интересен взрослым и детям», - уверены организаторы.