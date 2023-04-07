Основную причину ДТП с участием детей назвали в Госавтоинспекции Пскова

16:08, 07 апреля 2023, ПАИ

Незначительный рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет отмечается в Пскове по итогам третьего квартала 2023 года, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Так, на территории областного центра зарегистрировано 4 ДТП (за аналогичный период прошлого года – три) с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 4 человека (АППГ– три).

«Как показывает статистика, чаще всего дети попадают в дорожно-транспортные происшествия, когда они появляются на проезжей части в качестве пешеходов (двое несовершеннолетних пострадали в качестве пешеходов) и когда находятся в салоне автомобиля в качестве пассажира (за 3 месяца 2023 года пострадали два несовершеннолетних пассажира)», — рассказали в Госавтоинспекции.

Основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей и подростков, повлекшими ДТП, стал переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода.

«Уважаемые водители и пешеходы! Проблема безопасности дорожного движения является одной из наиболее острых проблем современного общества. Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Мы просим всех участников дорожного движения еще раз задуматься над данной проблемой и осознать, что от поведения на дороге каждого из нас зависит жизнь и здоровье многих людей», — отметили в ведомстве.