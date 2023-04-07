Мотоциклист госпитализирован в результате столкновения с пешеходом в Великих Луках

20:14, 07 апреля 2023, ПАИ

Женщина-пешеход угодила под колёса мотоцикла на улице Новоселенской у дома № 36а в Великих Луках.

52-летняя женщина пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Водитель мотоцикла, 51-летний мужчина, двигавшийся в это время по проезжей части, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, сам упал с транспорта.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он госпитализирован в медучреждение. Женщина от госпитализации отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудник ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.