Чем опасна зелень из магазина, рассказали россиянам

10:21, 08 апреля 2023, ПАИ

Салаты и свежая зелень из магазина, как правило, содержат нитраты, потому что обрабатываются различными пестицидами — это делается для того, чтобы продукты не поедали различные паразиты, рассказала нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова.

По ее словам, следы нитратов остаются на листьях даже после мытья, а чтобы от них избавиться, зелень необходимо замачивать.

«В одном литре жидкости надо развести чайную ложку соды или столовую ложку уксуса, выдержать зелень в полученном растворе пять-десять минут, а затем промыть ее под проточной водой», — рекомендуют россиянам, передает агентство «Прайм».

Александра Новикова подчеркнула, что такой способ помогает нейтрализовать паразитов и бактерии и тем самым обеспечить чистоту и свежесть салата.