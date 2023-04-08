Михаил Ведерников внепланово посетил поликлинику в Острове

10:43, 08 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внепланово посетил поликлинику в Острове. Об этом он сообщает в своём Telegram-канале.

«Вышло продуктивно – подняли и приняли в работу несколько важных тем», — отметил он.

Во время визита губернатора, глава Островского района обозначил проблему - в Острове нет круглосуточной аптеки, а ближайшая – в Пскове.

По словам Михаила Ведерникова, он дал поручение председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко оперативно проработать этот вопрос. «Для города с населением в 20 тысяч человек это крайне важно», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что по программе «Земский врач/фельдшер» в 2022 году сюда приехало семь специалистов. В этом году уже начали работать два фельдшера, и ожидается ещё нескольких врачей.

«Сама поликлиника выглядит хорошо и обладает неплохим оборудованием. Там всё как есть: так как визит был внеплановый, никто не готовился. Будут проводить такие проверки чаще – считаю, что формат крайне полезный», — заключил глава региона.