Кому сейчас стоит продавать иностранную валюту, объяснили эксперты

11:00, 08 апреля 2023, ПАИ

Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил её дешевле 60–70 рублей, если ориентироваться на доллар, поскольку апрельское ускорение роста её курса к рублю сменилось фиксацией прибыли, полагают опрошенные эксперты.

Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля — за европейскую и 12,14 рубля — за китайскую. В пятницу они подскакивали максимально, на 2,3-3,5 %. Однако днём весь рост был ими растерян, и курсы падали ниже закрытия четверга: до 80,74 рубля за американскую валюту, 88,25 рубля — за европейскую и 11,73 рубля — за китайскую, передаёт РИА Новости.

Разворот рубля вверх в пятницу совпал с публикацией предварительных данных Минфина о бюджете за первый квартал, согласно которым в марте «профицит бюджета составил 180 миллиардов рублей», отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Он добавил, что связано это с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд.

«Хотя совпадение со временем публикации данных о бюджете вряд ли случайно, особенно учитывая заявление в четверг министра финансов Антона Силуанова о том, что рубль вскоре будет укрепляться. В таких условиях мы бы не стали делать ставку на дальнейшее ослабление рубля. Видимо, нужно искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов», — отметил Алексей Михеев.

«Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60–70 рублей. Мы считаем потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятным», — подчеркнул старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.