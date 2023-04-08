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Общество

Кому сейчас стоит продавать иностранную валюту, объяснили эксперты

Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил её дешевле 60–70 рублей, если ориентироваться на доллар, поскольку апрельское ускорение роста её курса к рублю сменилось фиксацией прибыли, полагают опрошенные эксперты.

Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля — за европейскую и 12,14 рубля — за китайскую. В пятницу они подскакивали максимально, на 2,3-3,5 %. Однако днём весь рост был ими растерян, и курсы падали ниже закрытия четверга: до 80,74 рубля за американскую валюту, 88,25 рубля — за европейскую и 11,73 рубля — за китайскую, передаёт РИА Новости.

Разворот рубля вверх в пятницу совпал с публикацией предварительных данных Минфина о бюджете за первый квартал, согласно которым в марте «профицит бюджета составил 180 миллиардов рублей», отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Он добавил, что связано это с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд.

«Хотя совпадение со временем публикации данных о бюджете вряд ли случайно, особенно учитывая заявление в четверг министра финансов Антона Силуанова о том, что рубль вскоре будет укрепляться. В таких условиях мы бы не стали делать ставку на дальнейшее ослабление рубля. Видимо, нужно искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов», — отметил Алексей Михеев.

«Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60–70 рублей. Мы считаем потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятным», — подчеркнул старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

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