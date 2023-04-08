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Происшествия

Предприятие-фантом по производству молочной продукции обнаружили в Псковской области

Оборот небезопасной пищевой продукции ООО «Кизильский молочный продукт» установила мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора по информационной системе «Меркурий». Площадка организации была зарегистрирована на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Мониторинговая группа выявила несоответствие объёмов поступившего сырья и произведённой продукции: из 120 килограммов сырья компания якобы произвела более 152 тонн товаров — сливочное масло, сметану, творог, молоко, сыр и говяжьи субпродукты. Однако для выпуска в оборот компанией такого количества продукции объём входящего сырья должен был в несколько раз превышать указанный.

Согласно данным, внесённым в систему, все партии продукции для дальнейшей реализации отправлялись в 15 регионов страны — в Иркутск, Санкт-Петербург, Москву, Пермский, Приморский и Алтайский края, Тверскую, Московскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Свердловскую, Пензенскую, Курскую области и Республику Чувашия.

Управление Россельхознадзора направило запрос в адрес владельца складских помещений, и в итоге подтверждение деятельности организации не поступило. Данный факт свидетельствует, что фирма является предприятием-фантомом.

Подконтрольную ООО «Кизильский молочный продукт» площадку исключили из информационной системы «Ветис» с отметкой «фантом». Кроме того, регистрацию уполномоченного должностного лица аннулировали.

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