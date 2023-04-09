Мужчина выпал из окна многоквартирного дома на крышу библиотеки в Пскове
В Пскове на Юбилейной улице дом №87А мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома на крышу библиотеки имени И.Н. Григорьева. Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".
Прибывшие спасатели сняли с крыши мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали бригаде скорой помощи.
Пострадавший госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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