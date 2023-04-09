Мужчина выпал из окна многоквартирного дома на крышу библиотеки в Пскове

01:35, 09 апреля 2023, ПАИ

В Пскове на Юбилейной улице дом №87А мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома на крышу библиотеки имени И.Н. Григорьева. Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".

Прибывшие спасатели сняли с крыши мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавший госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.