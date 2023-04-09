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Как соблюдать здоровый образ жизни, рассказали псковичам

Как соблюдать здоровый образ жизни, рассказали псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Многие люди полагают, что здоровый образ жизни — это постоянные ограничения и дискомфорт. На самом деле существует множество способов быть здоровым без кардинальных изменений в жизни. Даже если следовать им лишь частично, самочувствие и настроение станут намного лучше», — объяснили авторы рекомендаций.

Список полезных привычек касается питания, сна и отдыха, физической активности, медицинских обследований. «Необязательно внедрять их все и сразу. Достаточно постепенно добавлять их в свой образ жизни — и уже через пару месяцев вы заметите, что чувствуете себя намного лучше», — рекомендуют специалисты.

1. Пейте больше воды. Взрослому человеку нужно примерно восемь стаканов жидкости в день. В это количество входят все напитки и жидкие продукты (например, супы). Но лучше заменить крепкий чай и кофе чистой водой.

2. Не пропускайте завтраки. Сытный сбалансированный приём пищи с утра обеспечит вас бодростью и силами до обеда.

3. Пересмотрите пищевые привычки. По возможности стоит избавиться от сахара и соусов, чтобы привыкнуть к естественному вкусу пищи.

4. Ешьте вовремя. Постарайтесь перед сном выдержать хотя бы два часа без еды. Распределите приёмы пищи днём так, чтобы не было перерыва больше 3-4 часов.

5. Не экономьте время сна. Взрослому человеку, чтобы быть здоровым, нужно спать минимум 7-8 часов в сутки.

6. Меняйте занятия. Лучший отдых — смена деятельности.

7. По возможности избегайте стрессов: это общение с неприятными людьми, некомфортная работа, проблемы в личной жизни, неудачи в творчестве или любимых занятиях.

8. Введите физическую активность в ежедневный режим. Тяжёлые тренировки совсем не обязательны: чтобы быть здоровым, достаточно гулять в бодром темпе в течение получаса.

9. Поддерживайте свой вес в пределах нормы.

10. Составьте режим дня. Это поможет организовать время, работу и отдых.

11. Проводите разминку. Чем чаще вы будете вставать, тем лучше для ваших ног, спины и сердца.

12. Избавьтесь от вредных привычек.

13. Следите за гигиеной. Тщательно мойте руки перед едой, после туалета или улицы.

14. Регулярно проходите диспансеризацию и профилактические осмотры. Так можно вовремя заметить заболевания, когда их проще всего вылечить.

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