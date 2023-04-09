ВИДЕО «Тема недели»: Русская музыка, рок на «Машиностроителе» и Пушкин

13:35, 09 апреля 2023, ПАИ

В новом выпуске авторской программы Александра Машкарина — о главных событиях и новостях марта, визите в регион помощника президента Владимира Мединского, Фестивале русской музыки, Пушкинских днях в Михайловском и предстоящем в июле грандиозном, с участием 300 музыкантов рок-концерте на обновлённом стадионе «Машиностроитель».

«Тема недели» на «Первом Псковском» вышла 7 апреля в 20:00. Повтор — в воскресенье, 9 апреля, в 12:10.