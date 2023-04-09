Два человека госпитализированы в результате ДТП в Островском районе
Столкновение двух автомобилей – ВАЗ-2114 и Nissan X-Trail – произошло на повороте в деревню Беляево в Островском районе.
В результате ДТП пострадали два человека из автомобиля ВАЗ-2114. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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