Два человека госпитализированы в результате ДТП в Островском районе

18:42, 09 апреля 2023, ПАИ

Столкновение двух автомобилей – ВАЗ-2114 и Nissan X-Trail – произошло на повороте в деревню Беляево в Островском районе.

В результате ДТП пострадали два человека из автомобиля ВАЗ-2114. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.