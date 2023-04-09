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Общество

Отдых в Пскове предпочли отелям Турции и Сербии

Цены на отдых внутри России на майские праздники бьют рекорды. В местах размещения с хорошей инфраструктурой и сервисом — овербукинг, поэтому вместо отдыха за границей россияне выбирают внутренний туризм. Об этом пишет портал bfm.ru.

Так, журналист из Москвы Олег едет в Псков ради интересных экскурсий, при этом изначально планировалась Турция или Сербия. Однако, подсчитав стоимость авиаперелёта (за месяц до поездки она была в районе 70-80 тысяч рублей) и цену проживания (в районе 50 тысяч за неделю), он решил остановиться на внутреннем туризме.

Авиаперелёт в Псков — 10 тысяч рублей, а отель — четыре дня на двоих только с завтраками — обошёлся ему в 18 тысяч рублей. «И даже при такой цене бронировать номер пришлось за месяц до поездки», — отмечается в сообщении.

«У нас отель на четыре ночи стоит примерно 18 тысяч. Отель, который выбрали мы, предполагает включённый завтрак и красивый вид на центр замечательного города Пскова. Отмечу, что если искать места в отелях буквально через неделю, то да, найти места сложно с учётом того, что отель стоит дорого. Этот пользуется спросом, потому что праздники», — предостерёг журналист.

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