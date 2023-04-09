Псковские самбисты выиграли путёвку на первенство России

20:57, 09 апреля 2023, ПАИ

Первенство СЗФО России по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет завершилось в Кандалакше Мурманской области. Мероприятие проходило с 7 по 9 апреля, сообщается в группе «Клуб единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Второй соревновательный день принёс спортсменам клуба единоборств «Спортивное единство» золото. Его обладателем стал Матвей Степанов в весе 54 килограмма.

В первенстве СЗФО по самбо (13–14 лет) в составе сборной команды Псковской области приняли участие четверо спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство», двое из них (Егор Мельник и Матвей Степанов) получили наивысший результат и путёвку на первенство России по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет, которое пройдёт с 5 по 10 июня в Кстово Нижегородской области.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров В. Елькина, А. Тимофеева и П. Фалилеева с отличным результатом», — говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам соревнований сборная Псковской области заняла третье место в первенстве СЗФО среди девочек.

Результаты первенства:

– Вероника Хамицкая — первое место (тренер — Е. Мишанов),

– Дарья Прокошенко — первое место (тренер — Е. Мишанов),

– Матвей Степанов — первое место (клуб единоборств «Спортивное единство»),

– Вячеслав Морозов — третье место (тренер — А. Мартюшов),

– Анфиса Микова — третье место (СШ «Мастер»),

– Юлия Маркова — третье место (тренер — А. Барканов).