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Спорт

Псковские самбисты выиграли путёвку на первенство России

Первенство СЗФО России по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет завершилось в Кандалакше Мурманской области. Мероприятие проходило с 7 по 9 апреля, сообщается в группе «Клуб единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

Второй соревновательный день принёс спортсменам клуба единоборств «Спортивное единство» золото. Его обладателем стал Матвей Степанов в весе 54 килограмма.

В первенстве СЗФО по самбо (13–14 лет) в составе сборной команды Псковской области приняли участие четверо спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство», двое из них (Егор Мельник и Матвей Степанов) получили наивысший результат и путёвку на первенство России по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет, которое пройдёт с 5 по 10 июня в Кстово Нижегородской области.

Фото: здесь и далее Дмитрий Алекминский

«Поздравляем спортсменов и их тренеров В. Елькина, А. Тимофеева и П. Фалилеева с отличным результатом», — говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам соревнований сборная Псковской области заняла третье место в первенстве СЗФО среди девочек.

Результаты первенства:

– Вероника Хамицкая — первое место (тренер — Е. Мишанов),
– Дарья Прокошенко — первое место (тренер — Е. Мишанов),
– Матвей Степанов — первое место (клуб единоборств «Спортивное единство»),
– Вячеслав Морозов — третье место (тренер — А. Мартюшов),
– Анфиса Микова — третье место  (СШ «Мастер»),
– Юлия Маркова — третье место (тренер — А. Барканов).

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