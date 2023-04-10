Дикого лебедя заметили жители Себежа в центре города
Дикого лебедя заметили жители Себежа в центре города. Видео опубликовано в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот что значит жить рядом с национальным парком [«Себежский». - Прим. ред.]», - написал под видео автор поста.
Ранее сообщалось, что в Себеже ищут пару лебедю с поломанным крылом, которого приютил местный житель.
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