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Общество

Дикого лебедя заметили жители Себежа в центре города

Дикого лебедя заметили жители Себежа в центре города. Видео опубликовано в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот что значит жить рядом с национальным парком [«Себежский». - Прим. ред.]», - написал под видео автор поста.

Ранее сообщалось, что в Себеже ищут пару лебедю с поломанным крылом, которого приютил местный житель.

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