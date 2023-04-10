Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:30, 10 апреля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир сегодня, 10 апреля.

Жителей Псковской области приглашают на конкурс управленцев «Лидеры России». Что дает участие в проекте, кто и как сможет принять в нем участие, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин обсудят с и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Аленой Труновой. Также руководитель расскажет о том, какие вакансии будут представлены на предстоящем региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который состоится 14 апреля.

О традициях празднования Пасхи в Псковской области, о том, как готовились к православному празднику, что делали псковичи в Светлое Христово Воскресение, ведущие поговорят с сотрудником Псковского музея-заповедника Евгенией Кривенко.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 10 апреля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».