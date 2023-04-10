Более полутора тысяч нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД за неделю
Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1624 административных правонарушения за неделю, с 3 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
Выявлено 34 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное нетрезвое вождение задержаны три автомобилиста.
За указанный период на территории области зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.
В Госавтоинспекции напомнили, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.
«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям», - обратились к автолюбителям сотрудники Госавтоинспекции.
Более полутора тысяч нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД за неделю