Более полутора тысяч нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД за неделю

10:44, 10 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1624 административных правонарушения за неделю, с 3 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Выявлено 34 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное нетрезвое вождение задержаны три автомобилиста.

За указанный период на территории области зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции напомнили, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям», - обратились к автолюбителям сотрудники Госавтоинспекции.