Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более полутора тысяч нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1624 административных правонарушения за неделю, с 3 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Выявлено 34 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное нетрезвое вождение задержаны три автомобилиста.

За указанный период на территории области зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции напомнили, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. 

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям», - обратились к автолюбителям сотрудники Госавтоинспекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2023

8-летняя девочка пострадала в ДТП в Великих Луках

10 апреля 2023

Велосипедист госпитализирована после столкновения с ВАЗом в Красногородском районе
10 апреля 2023

Более полутора тысяч нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД за неделю

09 апреля 2023

Три единицы техники привлекли для ликвидации пожара в Пскове
09 апреля 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Островском районе
09 апреля 2023

Мужчина выпал из окна многоквартирного дома на крышу библиотеки в Пскове

08 апреля 2023

Электрическая подстанция загорелась в Острове
08 апреля 2023

ВИДЕО Озеро Маленец затопило дорогу из Михайловского в Тригорское

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...