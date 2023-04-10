Велосипедист госпитализирована после столкновения с ВАЗом в Красногородском районе

10:54, 10 апреля 2023, ПАИ

ДТП произошло в красногородской деревне Мыза 9 апреля. На улице Молодежной, 2 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не учел состояние своего транспортного средства, не справился с управлением и совершил наезд на 65-летнюю женщину-велосипедиста, которая ехала в попутном направлении, сообщили ПАИ в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В результате ДТП велосипедист госпитализирована в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.