Велосипедист госпитализирована после столкновения с ВАЗом в Красногородском районе
ДТП произошло в красногородской деревне Мыза 9 апреля. На улице Молодежной, 2 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не учел состояние своего транспортного средства, не справился с управлением и совершил наезд на 65-летнюю женщину-велосипедиста, которая ехала в попутном направлении, сообщили ПАИ в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
В результате ДТП велосипедист госпитализирована в медучреждение.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.
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