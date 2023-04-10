Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Великом Новгороде открыли выставку из Пушкинского заповедника

Наталья Аксёнова. Игра в шашки на Ассамблее Петра I (2022). Из фондов «Михайловского»

Выставка из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась в Новгородском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Экспозиция называется «Пушкинской строкой… В цвете теней». В ней представлено более тридцати графических работ, по большей части — силуэтные многофигурные композиции. Их автор — Наталья Аксёнова, научный сотрудник Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», художник, член СХ РФ и Международной ассоциации изобразительных искусств (AIAP UNESCO).

Выпускница Петербургской Академии художеств, ученица знаменитого Андрея Мыльникова, Наталья Аксёнова стала сотрудником Пушкинского заповедника в 2001 году. С тех пор её творчество крепко связано с пушкинской темой, а также с традициями русской усадебной культуры XVIII-XIX столетий, которая предполагает совершенно особое отношение к изобразительному искусству как способу выразить внутренний мир человека.

Основные «сюжеты» композиций, представленных на выставке,  —  сцены из повседневной жизни русской дворянской усадьбы. Много в экспозиции и силуэтов-иллюстраций к произведениям Пушкина. В музее считают, что работы Натальи Аксёновой привлекают своей искренностью и глубиной: «Куда бы художник ни обращала свой взор, она настойчиво зовёт зрителя остановиться, всмотреться вдумчиво, неторопливо и любовно».

Планируется, что выставка «Пушкинской строкой… В цвете теней» из фондов музея-заповедника «Михайловское» будет работать в Новгородском музее-заповеднике до конца мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2023

Лучшие чтецы Псковской области отправятся в Артек
10 апреля 2023

Студенты Псковского колледжа искусств станут участниками проекта «Покуда сердца стучат»
09 апреля 2023

ФОТО Премьера брасс-концерта «Картинки с выставки» состоялась в Пскове
09 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Балетный гала-концерт в филармонии Пскова
08 апреля 2023

Эпизод фильма «Двенадцать кремлей России» снимут в Пскове
08 апреля 2023

Балетный гала-концерт в БКЗ Псковской филармонии собрал полный зал
08 апреля 2023

Балетный гала-концерт пройдёт в БКЗ Псковской филармонии сегодня
08 апреля 2023

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...