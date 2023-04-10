В Великом Новгороде открыли выставку из Пушкинского заповедника

11:05, 10 апреля 2023, ПАИ

Выставка из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась в Новгородском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Экспозиция называется «Пушкинской строкой… В цвете теней». В ней представлено более тридцати графических работ, по большей части — силуэтные многофигурные композиции. Их автор — Наталья Аксёнова, научный сотрудник Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», художник, член СХ РФ и Международной ассоциации изобразительных искусств (AIAP UNESCO).

Выпускница Петербургской Академии художеств, ученица знаменитого Андрея Мыльникова, Наталья Аксёнова стала сотрудником Пушкинского заповедника в 2001 году. С тех пор её творчество крепко связано с пушкинской темой, а также с традициями русской усадебной культуры XVIII-XIX столетий, которая предполагает совершенно особое отношение к изобразительному искусству как способу выразить внутренний мир человека.

Основные «сюжеты» композиций, представленных на выставке, — сцены из повседневной жизни русской дворянской усадьбы. Много в экспозиции и силуэтов-иллюстраций к произведениям Пушкина. В музее считают, что работы Натальи Аксёновой привлекают своей искренностью и глубиной: «Куда бы художник ни обращала свой взор, она настойчиво зовёт зрителя остановиться, всмотреться вдумчиво, неторопливо и любовно».

Планируется, что выставка «Пушкинской строкой… В цвете теней» из фондов музея-заповедника «Михайловское» будет работать в Новгородском музее-заповеднике до конца мая.