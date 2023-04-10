8-летняя девочка пострадала в ДТП в Великих Луках

11:14, 10 апреля 2023, ПАИ

Ребенок пострадал в результате ДТП в Великих Луках. Авария произошла 8 апреля в 19:25 у дома № 128 на проспекте Гагарина, сообщили ПАИ в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

8-летняя девочка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Тем самам она создала помеху водителю автомобиля ВАЗ-21123 - 34-летней женщине, что и привело к ДТП, отметили в ведомстве.

В результате пешеход обратилась за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки и сотрудники ГИБДД.