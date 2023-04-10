Более 2 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

11:46, 10 апреля 2023, ПАИ

Более 2 млн рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные во время телефонных разговоров представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщали своим собеседникам, что некие злоумышленники якобы намерены незаконно оформить на них кредиты, а для предотвращения этих противоправных попыток рекомендовали горожанам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на «безопасные счета».

Кроме того, мошенники вводили людей в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах и под предлогом возможного инвестирования в акции крупной компании на выгодных условиях.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.