Всероссийская ярмарка вакансий пройдёт 14 апреля в Пскове

12:00, 10 апреля 2023, ПАИ

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт 14 апреля в Пскове и Великих Луках. Об этом в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» сообщила и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

В Пскове ярмарка будет работать в обновленном кадровом центре на улице Коммунальной. «Будет возможность лично побеседовать с работодателями, узнать о трудоустройстве, будет действовать женский клуб. Для тех, кто ищет, например, работу после декрета. А в июне такая ярмарка пройдет по всей области», - рассказала Алёна Трунова.

Она также добавила, что возраст участников ярмарки не ограничен.

Ранее сообщалось, что работодатели Псковской области заявили на региональную ярмарку вакансий более 200 рабочих мест.