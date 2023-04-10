О псковских пасхальных традициях рассказали в музее

13:18, 10 апреля 2023, ПАИ

О псковских пасхальных традициях рассказала в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» сотрудница Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко.

По псковскому обычаю на Пасху мужчины обходили деревенские дворы с пением тропаря Пасхи и особых песен, в которых перечислялись все праздники и пожелания хозяйскому дому.

«Всю эту процессию одаривали куличами, яйцами. На Псковской земле разговлялись одним яйцом — хозяин семьи брал одно яйцо и делил на всех членов семьи. С этого начиналась праздничная трапеза. Кроме того, в Пасху начинались уличные гуляния, люди водили хороводы, качались на качелях. Катали яйца, конечно, бились — чье крепче. А на Пасхальной неделе каждый мог и может до сих пор позвонить в колокола», — пояснила она.

Она также рассказала, что в Чистый четверг на Руси приводили в порядок дом. Кроме того, в этот день девушки умывались особым образом - в емкость с водой клали сырое яйцо и кусочек серебра — это называлось «умываться яичком». Считалось, что это очищает и делает гладким лицо. А до восхода солнца нужно было сесть на лошадь (с густой гривой и хвостом) или встать под березу и расчесаться. Все это, как считалось, укрепляет волосы, делает их гуще, добавила Евгения Кривенко.