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Происшествия

Два псковича избили таксиста и угнали его машину

В Пскове двое молодых людей избили таксиста и угнали его машину, после чего попали на ней в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 7 апреля у дома на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района двое молодых людей, проживающих в Пскове, избили знакомого им водителя такси. После этого они скрылись с места происшествия на его автомобиле «Рено».

Вскоре автомобиль с техническими повреждениями после ДТП был обнаружен в деревне Череха.

«Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по Псковскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемых — двоих жителей Пскова. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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