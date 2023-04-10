37% псковичей сообщили о желании полететь в космос

13:48, 10 апреля 2023, ПАИ

81% псковичей считает, что ведущей космической державой Россия была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. В том, что пик развития космической отрасли пришелся на времена пилотируемой станции «Мир», убеждены 24%. По мнению каждого пятого (19%), ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.



В том, что ведущей космической державой Россия была в 1960-х и во времена пилотируемой станции «Мир», чаще всего уверены респонденты старше 45 лет (82% и 21% соответственно). В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены россияне от 35 до 44 лет (23%).



В целом мнение о том, что ведущей космической державой Россия является сейчас, принадлежит 16% псковичей.

В том, что хотели бы полететь в космос, признаются 37% псковичей. Сказать «Поехали!», сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (45% против 24% соответственно), а опрошенные до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 27%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб.: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (43% против 30%).