Полмиллиона рублей может заплатить псковский рестобар за незаконную рекламу

14:11, 10 апреля 2023, ПАИ

Псковское УФАС признало незаконной рекламу рестобара «Старый Лис» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело было возбуждено по жалобе на размещение в группе бара рекламы алкогольной продукции. Выяснилось, что группа рестобара находится в открытом доступе для всех желающих; в отдельных постах указаны конкретные бренды алкогольной продукции; есть информация о пользе алкоголя.

Все это является нарушением закона о рекламе. Более того, закон в целом запрещает размещать рекламу алкоголя в сети Интернет.

В ходе рассмотрения дела спорная реклама удалена. Однако рестобару грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства.