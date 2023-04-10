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Происшествия

Тайник с 9,5 млн украинских гривен обнаружили псковские таможенники

Псковские таможенники обнаружили в микроавтобусе, выезжающем в Латвию, тайник, наполненный пачками украинских гривен. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Всего граждане Украины пытались вывезти из России около 9,5 млн гривен, что в эквиваленте составляет 257 тысяч долларов. 

Транспортное средство злоумышленников остановили для проверки сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки». Водитель и все пассажиры заявили об отсутствии у них товаров и денежных средств, подлежащих декларированию, однако в ходе осмотра автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса инспекторы выявили подозрительные полости в багажнике, в которых и находились спрятанные деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).

Обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов США, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тыс. долларов США к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных денежных средств. Однако с 2 марта 2022 года действовавшие правила дополнились Указом Президента РФ № 81, по которому временно запрещён вывоз из Российской Федерации иностранной валюты наличными на сумму свыше эквивалента 10 тыс. долларов США. С 15 октября 2022 года такие денежные средства все же можно вывезти из страны с разрешения Центрального банка РФ.

Письменное таможенное декларирование наличных не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

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