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Происшествия

Жителя Ленобласти осудили за кражу в псковской деревне

Жителя Ленинградской области осудили за серию краж. Одно из преступлений произошло в сентябре 2020 года в Новоржевском районе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.  

Подсудимый, используя металличесий прут, проник в нежилую пристройку в деревне Степанькино и похитил оттуда принадлежащий пенсионеру скутер.

После этого мужчина совершил более 20 аналогичных преступлений на территории Ленинградской и Новгородской областей. Суды приговорили похитителя к реальному лишению свободы.

Пушкиногорский районный суд тоже признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года. С учетом ранее вынесенных приговоров, осужденному по совокупности преступлений окончательно назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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